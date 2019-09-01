السنيورة: حزب الله يورط لبنان

السنيورة: حزب الله يورط لبنان

2019/09/02
الساعة 1:30 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رأى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن ما وقع يوم أمس الأحد، على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، جرى في تغييب كامل للدولة اللبنانية، محذرًا من انفراد حزب الله باتخاذ المواقف ويحاول توريط البلاد.

وأضاف السنيورة أنه “من غير المقبول أن يبادر حزب الله إلى القيام بعملية من هذا النوع”، معتبرًا ما حدث غير مقبول، كما أنه يطرح قضية الإستراتيجية الدفاعية للبنان.

وكانت ميليشيات حزب الله قد أعلنت مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم.

وقال السنيورة: إن لبنان يواجه مخاطر كبيرة “ولا يحتاج إلى مخاطر إضافية تأتي عن طريق توريط حزب الله للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني في الشكل الذي رأيناه خال هذه الأيام”.



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