السودان: استهداف أرامكو عمل إجرامي شنيع يخالف كل القوانين الدولية

المواطن - واس

أدانت السودان واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأعربت الخارجية السودانية فى بيان اليوم، عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي كونه عملاً إجرامياً شنيعاً يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.

وأكدت السودان وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها ومساندته لحكومتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها، مطالبة المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده للتصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة التي باتت تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.