السومة: كنا نُعاني نفسيًّا والضحكة عادت إلينا

المواطن - محمد سمعه

أكد السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، أن الفريق كان يُعاني نفسيًّا في الفترة السابقة؛ بسبب تواجد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وتحدث السومة بعد نهاية مباراة الأهلي والفتح قائلًا: كنا نُعاني نفسيًّا بسبب المدرب برانكو إيفانكوفيتش، والآن الضحكة والأوقات السعيدة عادت إلينا.

وأضاف السومة: مع المدرب السابق لم نكن نتدرب على التكتيك وكنا نتدرب بدنيًّا فقط ونشعر بالإرهاق وبالتالي هذا كان يؤثر علينا، الأمور الآن صارت أفضل والأهلي سيعود بشكله الحقيقي خلال المباريات المقبلة.

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق الفتح بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين، نجح الراقي في إضافة الهدف الثاني عبر النجم السوري عمر السومة بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بفوز الأهلي بثنائية دون رد.