السومة يقود سوريا لاكتساح الفلبين بخماسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفلبين ضد سوريا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز نسور قاسيون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الفلبين ضد سوريا

وبدأت مباراة الفلبين ضد سوريا بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في هز الشباك بكرة رأسية قوية، لينتفض نسور قاسيون وينجح في تسجيل هدف التعادل سريعًا عن طريق نجم النادي الأهلي عمر السومة من رأسية مميزة في الدقيقة 14.

وواصل لاعبو نسور قاسيون ضغطهم بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتمكن خالد المبيض من هز الشباك في الدقيقة 30 بتسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفلبين ضد سوريا بتأخر أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

تألق سوريا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نسور قاسيون في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 48 عن طريق النجم فراس الخطيب من ركلة جزاء، قبل أن يُحرز عمر السومة الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده من رأسية رائعة في الدقيقة 56.

وتألق حارس نسور قاسيون، إبراهيم عالمة وأبعد أكثر من كرة خطيرة، قبل أن ينجح أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثانٍ من خطأ دفاعي قاتل، لتشتعل الدقائق الأخيرة من مباراة الفلبين ضد سوريا اليوم.

وتمكن محمود المواس من تسجيل الهدف الخامس من هجمة مرتدة، لتنتهي مباراة الفلبين ضد سوريا بتحقيق نسور قاسيون لفوز عريض بنتيجة 5/2.