السويكت: إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟!

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، عن استيائه من مستوى التحكيم الآسيوي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد السد اليوم.

وحرص السويكت على شكر اللاعبين والجهاز الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الحمد لله على كل حال، شكرًا للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ما قدموه”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي النصر قائلًا: “جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله”، واختتم تغريدته بانتقاد مستوى التحكيم القاري، وتساءل: “إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟!”.

النصر والسد:

وأثارت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السيرلانكي ديلان بيريرا في الدقائق الأخيرة من مباراة النصر والسد، وأحرز منها بغداد بونجاح هدف التأهل، حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض أنها غير صحيحة.

ولعب النصر والسد القطري اليوم على إستاد جاسم بن حمد الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر العالمي بنتيجة 3/1، علمًا بأنه فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة القارية بمجموع المباراتين.