السيتيزنز يُطارد ليفربول بعد الفوز في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إيفرتون ضد مان سيتي- منذ قليل- في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مانشستر سيتي، وذلك لإحراز الهدف الأول في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي حيث تمكن اللاعب جابرييل خيسوس من افتتاح النتيجة للسيتي عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وبعد تسع دقائق من هدف خيسوس، نجح فريق إيفرتون في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب دومينيك ليوين في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، استمر مانشستر سيتي ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي لفريق مانشستر سيتي عند حلول الدقيقة الحادية والسبعين.

وقاتل مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثالث في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، حتى نجح اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج في إحراز الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي 16 نقطة في المركز الثاني خلف نادي ليفربول المتصدر بفارق خمس نقاط، بينما تجمد رصيد نادي إيفرتون عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وقبل إقامة مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، كان ليفربول هزم نادي شيفيلد يونايتد بهدف دون رد سجله الهولندي جورجينيو فينالدوم، كما فاز نادي تشيلسي على نادي برايتون بثنائية دون رد أحرزها كل من جورجينيو والبرازيلي ويليان في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.