السيدات الثلاث استدرجوه لجلسة تدليك واستولوا على ماله!

المواطن - متابعة

أحالت النيابة العامة في دبي 3 سيدات ورجلاً من الجنسية الأفريقية إلى محكمة الجنايات، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وتبين للنيابة في دبي بحسب ما ذكرت “البيان”، أن المتهمين الثلاثة والرابع الهارب بتزوير ختم لجهة حكومية واستخدامها في جواز سفر، إضافة إلى قيامهم باحتجاز أحد الأشخاص بعد استدراجه بحجة الحصول على جلسة تدليك والاستيلاء على محفظته الشخصية التي كانت تضم ألف درهم ومجموعة من البطاقات البنكية وتهديده عبر تصويره بالهاتف معتدين على خصوصيته.

ولفتت النيابة إلى أن المتهمين استولوا على 99 ألف درهم من حساب الشخص المذكور بالقيام باستخدام البطاقات البنكية العائدة للمجني عليه وشراء بضائع بها.