السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق

السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق

2019/09/14
الساعة 6:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن قبل قليل عن السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة وفقا لما نشرته قناة (العربية). 

وينتظر أن تصدر الجهات الرسمية خلال الساعات المقبلة بيانا رسميا حول الحريق وأسبابه.


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