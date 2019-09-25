الشاعر العنزي يتغنى بحب الوطن: سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور

المواطن - الرياض

في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، كتب الشاعر عبدالله فراج العنزي قصيدة فاضت كلماتها وتغنت بحب الوطن في هذه الذكرى الغالية.

وقال الشاعر في أبيات قصيدته:

يفيض الشعر وحروفه على بيض الورق بسطور *** عذيّات الشعر لأجل الوطن تأتي بموعدها

يسج الشاعر بفكره ويضرب كايدات بحور *** يصوّر فكرته بأبيات يقْرب ويتبعدّها

سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور *** بذكرى للمليك اللي بلاد الخير وحّدها

حسمها معزي بعزمٍ قوي وسيفه المشطور *** وغدت نجد العذيه في زمام يديه قائدها

تسلسل حكم أبو تركي إلى سلمان والدستور *** كتاب الله دستوره ويُقرأ في مساجدها

مليك الحزم والهيبه مليك بفعله المشهور *** يِمَنّى يوم نادت له وطا ها الضيم سنّدها

جِمع شمل التحالف والأوامر ساقها بالفور *** قبل نار الفتن لا تشتعل والفرس هجّدها

عميل الفرس جاه الدرس بليا مرسم وطبشور *** على غيمة فشق لا حوّلَت ترعد رواعدها

طراز الإف سِرب من السعوديه مع الديجور *** نجح بأهدافه اللي قبل لا يصبح توعّدها

على الميدان شجعان الوطن فيهم سِطَر مخبور *** وكاد اللي سعى للمعركه غصب يتوسدها

حماك الله يا بلادي عدوّك خايب ومدحور *** تهنّي في ولاء شعبك وبيعاتٍ يجددها

رقيتي قمة الغيمه تندّى رملك المنثور *** عقب مانتي صحاري قاحله ضحله مواردها

طُفح في بادِيَتك النفط مواريدٍ ومنك صدور *** صناعات الدول لولاك ما تنتج سواعدها

أساطيلٍ على الميناء تحرّى دورها بالدور *** وهبك البارئ أنعامٍ جميع الأرض تَفقِدها

وأميرٍ يصنع الأمجاد تقدّم بأول الطابور *** ولي العهد حط الجهد بالرؤية وفنّدها

هذا محمد بن سلمان درع المملكة والسور *** إلى صفّت زحول الأرض يقلط ويتسيّدها

أميرٍ يفخر بشعبه على الشاشات والجمهور *** يماري بالسعودي والسعودي خابره قدها

وهو بخصٍ بهمتنا من الآمر إلى المأمور *** كما حيدٍ يسمّى طويق نرسي في شدائدها

غشيم اللي يحسب إن السعودي في وِطَنه يبور *** هبا والله مابِرنا ولا الدولة بقائدها

هبا من يقلب الصورة يولّفها خداع وزور *** ترى ما حرّك الكعبة ولا اهتزّت قواعدها