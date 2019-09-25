الشاعر العنزي يتغنى بحب الوطن: سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور

في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، كتب الشاعر عبدالله فراج العنزي قصيدة فاضت كلماتها وتغنت بحب الوطن في هذه الذكرى الغالية.
وقال الشاعر في أبيات قصيدته:
يفيض الشعر وحروفه على بيض الورق بسطور *** عذيّات الشعر لأجل الوطن تأتي بموعدها
يسج الشاعر بفكره ويضرب كايدات بحور *** يصوّر فكرته بأبيات يقْرب ويتبعدّها
سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور *** بذكرى للمليك اللي بلاد الخير وحّدها
حسمها معزي بعزمٍ قوي وسيفه المشطور *** وغدت نجد العذيه في زمام يديه قائدها
تسلسل حكم أبو تركي إلى سلمان والدستور *** كتاب الله دستوره ويُقرأ في مساجدها
مليك الحزم والهيبه مليك بفعله المشهور *** يِمَنّى يوم نادت له وطا ها الضيم سنّدها
جِمع شمل التحالف والأوامر ساقها بالفور *** قبل نار الفتن لا تشتعل والفرس هجّدها
عميل الفرس جاه الدرس بليا مرسم وطبشور *** على غيمة فشق لا حوّلَت ترعد رواعدها
طراز الإف سِرب من السعوديه مع الديجور *** نجح بأهدافه اللي قبل لا يصبح توعّدها
على الميدان شجعان الوطن فيهم سِطَر مخبور *** وكاد اللي سعى للمعركه غصب يتوسدها
حماك الله يا بلادي عدوّك خايب ومدحور *** تهنّي في ولاء شعبك وبيعاتٍ يجددها
رقيتي قمة الغيمه تندّى رملك المنثور *** عقب مانتي صحاري قاحله ضحله مواردها
طُفح في بادِيَتك النفط مواريدٍ ومنك صدور *** صناعات الدول لولاك ما تنتج سواعدها
أساطيلٍ على الميناء تحرّى دورها بالدور *** وهبك البارئ أنعامٍ جميع الأرض تَفقِدها
وأميرٍ يصنع الأمجاد تقدّم بأول الطابور *** ولي العهد حط الجهد بالرؤية وفنّدها
هذا محمد بن سلمان درع المملكة والسور *** إلى صفّت زحول الأرض يقلط ويتسيّدها
أميرٍ يفخر بشعبه على الشاشات والجمهور *** يماري بالسعودي والسعودي خابره قدها
وهو بخصٍ بهمتنا من الآمر إلى المأمور *** كما حيدٍ يسمّى طويق نرسي في شدائدها
غشيم اللي يحسب إن السعودي في وِطَنه يبور *** هبا والله مابِرنا ولا الدولة بقائدها
هبا من يقلب الصورة يولّفها خداع وزور *** ترى ما حرّك الكعبة ولا اهتزّت قواعدها