الشاعر دغريري: فاهنأ أبي سلمان عهد وارف.. وكذا ولي العهد نعم المؤتمن

المواطن - جازان - علي مدخلي

تغنّى المحامي والمحكم الدولي الشاعر حسن بن يحيى دغريري باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية في قصيدة شعرية جاء مطلعها: ماذا يستطيع أن يقول الشعر في هذا اليوم “يوم الوطن” والمشاهد يرى البهجة في كل زاوية من أرجاء الوطن، واصفًا بأن نور الوطن تجاوز المدى والعبارات الوطنية انتشرت بكل الأنحاء.

وأضاف دغريري أن الجميع في عرس وطني، وفي كل مدينة وقرية يتهادون بالحلوى ومهنئين بعضهم بعضًا بهذا اليوم الذي وحد فيه المغفور له الملك عبدالعزيز أرض الوطن تحت راية التوحيد، مشيرًا في قصيدته إلى أن الأنوار قد عمت أرض الوطن والفرحة في كل الأرجاء، حيث غنت الرياض عاصمة المملكة ومنها غنت الدنيا وشدت أرض الجنوب وعروس البحر بالأصوات الجميلة.

وأضاف بمحافظة صامطة مثل جميع محافظات المملكة خرجت منها مواكب تحتفل في عُرس اكتمل بالأمن والإيمان وهو ما يتصف به أرض الوطن، مهنئًا في قصيدته خادم الحرمين الشريفين وولي عهده –حفظهما الله- باليوم الوطني.