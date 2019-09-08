الشباب يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، بعد الراحة التي منحها المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون للاعبين، يوم السبت.

وقام ألميرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيحاء الودية، وأدوا تدريبات استشفائية، بينما أدت البقية تدريبات فنية.

وغاب عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعي سيبا؛ لتعرضه لشد عضلي، وعبدالمجيد الصليهم؛ بسبب الإنفلونزا.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية؛ لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.