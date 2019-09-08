#الشباب يستأنف تدريباته
استعدادًا لمباراة النصر

#الشباب يستأنف تدريباته

2019/09/09
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، بعد الراحة التي منحها المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون للاعبين، يوم السبت.

وقام ألميرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيحاء الودية، وأدوا تدريبات استشفائية، بينما أدت البقية تدريبات فنية.

وغاب عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعي سيبا؛ لتعرضه لشد عضلي، وعبدالمجيد الصليهم؛ بسبب الإنفلونزا.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية؛ لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هل قرأت هذا ؟
  • عبدالفتاح آدم يواصل التأهيل
    •
  • عبدالرزاق حمد الله يُنعش تدريبات #النصر
    •
  • هروب اللاعبين .. أزمة متكررة تُربك الأندية
    •
  • #الشباب يعود لتدريباته الأحد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم