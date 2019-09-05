الشباب يستحدث جائزة لاعب الشهر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استحداث جائزة لاعب الشهر.

وأضاف أن هذه الجائزة تُمنح بعد نهاية كل شهر للاعب الأفضل بناء على تقييمات الجهاز الفني، بالإضافة إلى تصويت جماهير نادي الشباب.

وأوضح أنه يتم ترشيح ثلاثة لاعبين من قبل الجهاز الفني بناء على أدائهم في المباريات الرسمية للفريق وانضباطهم في التدريبات اليومية خلال كل شهر.

وتابع بيان نادي الشباب: “ومن منطلق إشراك الجماهير والمحبين، سيكون الحسم من قبل الجماهير وذلك من خلال التصويت للاعب الأفضل عبر إحدى قنوات النادي الإعلامية”.

واختتم نادي الشباب بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي تحفيزًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتقديم الأفضل، على أن تُقدم الجوائز من شركاء ورعاة النادي، ويسلمها المدير الفني للفريق.