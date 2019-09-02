الشباب يعاود تدريباته بمشاركة المفرج وإندياي

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة يومين.

وشهدت تدريبات الشباب الجماعية اليوم، مشاركة الثنائي الجديد السنغالي الفريد إندياي ومتعب المفرج، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.

وانطلقت تدريبات الشباب اليوم بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة مدرب اللياقية دييغو أوسيي، الذي ركز على تكثيف النواحي اللياقية لرفع المعدل البدني للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وغاب عن المران الجزائري جمال بلعمري، والتونسي فاروق بن مصطفى لانضمامهما إلى منتخبي بلادهما، وانضم عبدالله الحمدان إلى المنتخب السعودي الأول، والتحق تركي العمار، ناصر العمران وحسن القيد بالأخضر الأولمبي.