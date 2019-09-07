الشباب يعود لتدريباته الأحد

المواطن - محمد سمعه

سيعود الفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب غدًا الأحد إلى تدريباته، وذلك بعد حصوله اليوم السبت على راحة من المران بقرار من المدرب الأرجنتيني خورخي الميرون.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر أن الليث سيعود إلى التدريبات، وذلك عقب الراحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة نادي الفيحاء أمس الجمعة.

انتهت مباراة الشباب والفيحاء الودية التي أُقيمت، مساء أمس الجمعة، على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأت مباراة الشباب والفيحاء بشكل سريع، وتمكن نجم الليوث أحمد شراحيلي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19، قبل أن يسجل التشيلي روني فرنانديز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وتسلم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان درعًا تذكاريًّا من رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، على هامش مباراة الفريقين الودية اليوم.

ويستعد الشباب لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب الفيحاء مع الهلال، يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز السادس.