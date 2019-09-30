الشباب يُحفز جماهيره بالمجان

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، دخول الجماهير مجانًا خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد شبيبة الساورة الجزائري، مع استمرار بيع التذاكر إلكترونيًّا.

ويلعب الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري على إستاد الأمير خالد بن سلطان، عند الساعة 7:45 مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لتكرار فوزه على شبيبة الساورة الجزائري، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس محمد السادس.

وكان نادي الشباب قد نجح في تحويل تأخره بهدف ضد شبيبة الساورة الجزائري إلى فوز بنتيجة 3/1 في ذهاب دور الـ32، وسجل ثلاثية الليوث سيبا جونيور، عبدالله الحمدان، ودانيل أسبريا.