#الشباب يُعير تراولي لنادي عجمان الإماراتي
لمدة موسم رياضي واحد

#الشباب يُعير تراولي لنادي عجمان الإماراتي

2019/09/30
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وافق مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، على إعارة المحترف الغامبي أبو بكر ستيف تراولي إلى صفوف نادي عجمان الإماراتي.

وأوضح نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مدة إعارة تراولي ستكون موسمًا رياضيًّا واحدًا، وتمنت الإدارة الشبابية التوفيق للاعب الغامبي في مشواره الاحترافي المقبل.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع تراولي، صاحب الـ24 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف في بي ألانسين الدنماركي، في صفقة وصلت إلى 60 مليون ريال، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.


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