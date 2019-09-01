الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

المواطن - الدمام

سجل مرصدا الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة حيث بلغت 48 درجة مئوية.

من جهة أخرى سجل مرصد القيصومة 47 درجة، فيما سجل مرصد القصيم 46 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة.

ولم تستبعد الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.