الشكوك تحوم حول مشاركة دي بروين ضد زغرب

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، البلجيكي كيفن دي بروين الشكوك حول مشاركته ضد دينامو زغرب الكرواتي، يوم غد الثلاثاء.

ويلعب مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب دي بروين عن المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم، ولكن لم يعلن النادي غيابه عن المباراة بشكل رسمي حتى الآن، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، قد أعلن أن الغائبين عن مباراة دينامو زغرب هم، ليروي ساني، إيميريك لابورت، وجون ستونز.

يُذكر أن البلجيكي دي بروين قد تعرض للإصابة في كاحل القدم، خلال مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/1، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 80.