الشهري: مختار علي سيُشارك مع #النصر كلاعب سعودي

المواطن - مروة نبيل

أنهى رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض الشهري، الجدل المثار حول تسجيل لاعب النصر الجديد، مختار علي.

وأشار رئيس لجنة الاحتراف خلال تصريحاته KSA SPORTS، إلى أن مختار علي يحمل الجواز السعودي، وشارك مع المنتخب الوطني الأول، وبذلك يحق لنادي النصر تسجيله كلاعب سعودي.

وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده رسميًّا مع لاعب المواليد مختار علي لمدة 3 سنوات مقبلة؛ قادمًا من فيتسبه أرنهايم الهولندي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

واشترى نادي النصر بطاقة مختار علي الدولية من فريق فيتسيه أرنهايم الهولندي، وتم رفع أوراقه وتسجيله رسميًّا بنظام TMS مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن خاض مختار علي، صاحب الـ21 عامًا، تجربة في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى فريق فيتسيه أرنهايم الهولندي، ويلعب في مركزي الوسط المدافع والارتكاز.