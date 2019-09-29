الشهري يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - الرياض
تلقى الملازم أول حسن علي الشهري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول.
”المواطن” تُبارك لـ “الشهري” وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
تلقى الملازم أول حسن علي الشهري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول.
”المواطن” تُبارك لـ “الشهري” وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
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