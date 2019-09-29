الشهري يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

الشهري يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

2019/09/29
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

تلقى الملازم‏ أول حسن علي الشهري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه ‏في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول.

‏”المواطن” تُبارك لـ “الشهري” وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم