الشوط الأول .. #النصر متأخر بهدف أمام الحزم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الحزم بهدف دون رد.

وسجل الحزم هدفه الوحيد عبر اللاعب كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة النصر والحزم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل إقامة مباراة النصر والحزم اليوم، لعب الفريقان 8 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الذي نجح في تحقيق الفوز 6 مرات.

وتمكن الفريق الحزماوي من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة لفريقي النصر والحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الحزماوي في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم.