الشوط الأول.. #الهلال والاتحاد يتعادلان إيجابيًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهى– منذ قليل– الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد، المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلعب الهلال والاتحاد الآن في محيط الرعب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الهلال والاتحاد:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد بشكل سريع، ونجح نجم العميد، زياد الصحفي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لركلة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا.

وضغط لاعبو الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن البيروفي أندريه كاريلو من هز شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.