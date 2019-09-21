الشوط الأول .. #الهلال يخطف التقدم أمام الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويذكر أن نادي الهلال كان أخرج الاتحاد من دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.