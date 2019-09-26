الشوط الأول .. #الهلال يرتضي بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

الشوط الأول .. #الهلال يرتضي بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

2019/09/26
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول للتعاون في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.

وتُقام مباراة الهلال والتعاون اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال صدارة دوري المحترفين برصيد عشر نقاط، وذلك بعد فوزه في الجولة الرابعة على نادي الاتحاد يوم السبت الماضي.


هل قرأت هذا ؟
  • أبها يخطف الفوز في الوقت القاتل بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده
    •
  • الأمير محمد بن سلمان يجتمع برئيس الوزراء العراقي
    •
  • اتصال إسبر بولي العهد يتطرق لترتيبات إرسال قوات أمريكية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم