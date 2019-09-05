الشوط الأول .. مالي تتقدم على السعودية بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد مالي، بتقدم المنتخب المالي على الأخضر بهدف دون رد في لقاء ودي مُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف.

لم يتمكن لاعبو الأخضر من إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وتأتي مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كل من؛ محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي وهارون كمارا.