الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح إلى رحمة الله

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح، رئيس شركة الجميح القابضة وعميد أسرة الجميح، وستقام الصلاة عليه بعد عصر غدٍ الخميس في جامع الإمام تركي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العود.

وكان الشيخ محمد الجميح- رحمه الله- قد تعرض لأزمة صحية منذ عام تقريبًا، واستقرت حالته، ولازم الفراش في منزله.

ومساء اليوم تعرض الشيخ الجميح لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها للمستشفى، حيث وافته المنية.

“المواطن” تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الشيخ محمد الجميح، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.