الصائغ يكرم أبطال المنتخب السعودي لألعاب القوى

المواطن - مروة نبيل

كرم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ، مساء اليوم الأحد، ثلاثي الراقي والمنتخب السعودي لألعاب القوى فهاد السبيعي، مازن الياسين وعلي الماس.

وحضر التكريم في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي، عضو مجلس الإدارة أيمن المدني، الرئيس التنفيذي أحمد نور، مشرف ألعاب القوى بالنادي، محمد فقيهي، وإداري اللعبة يونس هوسه.

وكان لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي لألعاب القوى العداء فهاد السبيعي قد تأهل إلى بطولة العالم 2019، بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة في سباق 200 متر بزمن 20:39 ثانية، ضمن لقاء أرزمانو في العاصمة الأوزبكية طقشند.

وحجز مازن الياسين بطاقة التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة بفوزه بالمركز الأول في سباق 400 متر بزمن 45:28 ثانية، والذي أُقيم في باكستان.

وحقق زميلهم على الماس ذهبية سباق 100 متر في نهائي بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، والتي أُقيمت في العاصمة بيروت.