الصادق: رينارد تابع الأخضر ولائحة عقوبات قريبًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير المنتخب السعودي الأول، حسين الصادق بمعسكر الأخضر الحالي في الدمام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تابع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الماضية.

وقال الصادق خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “بداية مشجعة للأخضر في المعسكر الحالي.. هناك التزام كبير من اللاعبين ولديهم الرغبة والإرادة في التأهل إلى مونديال كأس العالم”.

وتابع: “محمد آل فتيل تم استبعاده بسبب تمدد العضلة الضامة أما بقية اللاعبين جاهزين بشكل كامل ولله الحمد.. ولا نستبعد أي لاعب من الأخضر قبل إخضاعه لفحوصات دقيقة تثبت إصابته”.

وأضاف مدير المنتخب السعودي قائلًا: “حضر مساعد المدرب مباراة اليمن وعمان الودية .. وأيضًا يوجد مساعد آخر سيتابع مباراة اليمن وسنغافورة”.

وأكد الصادق، أحقية المواليد في المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال التصفيات الآسيوية، وذلك وفقًا للقوانين الحالية الآن.

وأشار إلى أن رينارد تابع الأخضر في كأس آسيا الماضي، وحضر مباراته أمام اليابان، لذلك كان مُطلعاً على مستوى اللاعبين، وتابع: “رينارد يعتمد على أسلوب الضغط العالي .. وعدم السماح للفريق الخصم ببناء الهجمة من الخلف”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يوجد لائحة عقوبات وحوافز تحت الدراسة والتداول بين إدارة المنتخب والمدرب واتحاد القدم وستعلن قريبًا”.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.