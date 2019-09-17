الصحفي يهز شباك #الهلال مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، زياد الصحفي، في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتسجيل هدف التعادل؛ أملًا في تحقيق الفوز لحفظ بطاقة التأهل الآسيوية، فيما يأمل لاعبو العميد في الحفاظ على نتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد وضمان الصعود إلى الدور التالي.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.