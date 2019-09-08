الصداع النصفي يخفي مرضًا لا علاج له لدى النساء
خاصة مع التقدم في العمر

الصداع النصفي يخفي مرضًا لا علاج له لدى النساء

2019/09/08
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

كشفت دراسة كندية أن مرضى الصداع النصفي قد يعانون من خطر الإصابة بالخرف في وقت متقدم من العمر.

وتشير الدراسة إلى أن هناك احتمالًا بنحو ثلاثة أضعاف تقريبًا، بأن النساء الأكبر سنًا اللائي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخ مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية أقل.

وأظهرت النتائج أن مرض ألزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء ورجلًا واحدًا من بين كل 12 رجلًا.

ويعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابًا في الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تلف عصبي يسبب فقدان الذاكرة.

وخضع نحو 700 شخص في سن 65 عامًا وما فوق، إلى استبيان حول تاريخهم مع الصداع النصفي، وتمت متابعتهم لمدة خمس سنوات، حيث أصيب خلالها 51 شخصًا بالخرف.


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