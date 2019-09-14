الصليب الأحمر : استهداف معملي أرامكو يهدد الاقتصاد العالمي

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعة لأرامكو في بقيق وهجرة خريص.

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الاعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي. مؤكدةً في سياق هذه الهجمات على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة.