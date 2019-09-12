الصنيع: رودريغيز لم يرحل بإعارة مجانية

المواطن - مروة نبيل

كشف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رحيل نجم الرأس الأخضر، جاري رودريغيز إلى فنربخشة التركي بشكل مجاني.

وكانت صفقة انتقل رودريغيز إلى فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة لمدة عامين قد أثارت حالة من الجدل، حيث أكدت تقارير صحافية أنها تمت بدون مقابل مالي، على أن يتحمل نادي الاتحاد راتب اللاعب بالكامل.

وعلق الصنيع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى” على هذه الأنباء، قائلًا: “رودريغيز لم يذهب بإعارة مجانية إلى فنربخشة، واستطاع النادي تخفيض العبء المالي بالإعارة”.

وأشاد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد بنظام انتخاب إدارات الأندية لأربع سنوات، مؤكدًا أنه يتيح للأعضاء العمل بشكل مريح وللخطط طويلة المدى.

وأضاف حمد الصنيع خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “وجود الرئيس التنفيذي يشكل استدامة في العمل، ويعد تنفيذ سياسات مجلس الإدارة من أهم مهامه”.