الصين تستدعي سفير ألمانيا بسبب احتجاجات هونغ كونغ

المواطن - متابعة

استدعت الصين رسميًّا، مساء أمس الأربعاء، السفير الألماني في بكين؛ بسبب لقاء الناشط البارز في الحركة الاحتجاجية بهونغ كونغ، جوشوا وونغ، بساسة ألمان، خلال زيارته لألمانيا.

وقال السفير الصيني في ألمانيا، وو كين، أمام الصحافيين في برلين: “أعربنا عن استيائنا البالغ”.

وأضاف كين أن لقاء وونغ مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وساسة ألمان آخرين، ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية حثت أكثر من مرة على منع وونغ من دخول ألمانيا.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، ردًّا على استفسار، أن السفير الألماني في بكين كان يجري محادثات في وزارة الخارجية الصينية.

ووصل وونغ إلى برلين مساء الاثنين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الألماني في حفل نظمته صحيفة “بيلد” الألمانية.

وطالب وونغ الحكومة الألمانية بإدانة واضحة لعنف الشرطة، وإساءة استخدام السلطة.

وصرح وونغ، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، بأنه على ألمانيا أيضًا تعليق صادرات التسليح لشرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ.

وأضاف: “الأفعال تقول أكثر من الكلمات”، مشيرًا إلى أن هذا العتاد يستخدم ضد المتظاهرين.

وطلب الناشط السياسي من ألمانيا تعليق المحادثات حول العلاقات التجارية مع الصين وهونغ كونغ، حتى توضع قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال، متحدثًا أيضًا عن ضرورة دراسة فرض عقوبات.