الصين: 23 سبتمبر شاھد على تأسيس الجارة الطموحة وشریكة التعاون

الصين: 23 سبتمبر شاھد على تأسيس الجارة الطموحة وشریكة التعاون

2019/09/23
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شاركت الصين الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89، عبر مقطع فيديو نشرته سفارتها لدى الرياض، اليوم الاثنين.

 

وأكدت الصين أن قيام الدولة السعودية يعتبر حدثًا عظيمًا بقارة آسيا، حيث علقت على الفيديو بالقول: يظل 23 سبتمبر من كل عام شاھدًا على تأسيس المملكة العربية السعودية، الجارة الآسيوية الطموحة وشريكة التعاون الخلاق مع جمھورية الصين الشعبية.

وتابعت سفارة الصين لدى الرياض: كل التھاني الصادقة لقادة المملكة وشعبھا العظيم في اليوم الوطني89 السعودي، ونشارك في احتفالاتكم وأفراحكم في هذا اليوم المجيد.

 


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