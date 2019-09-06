الطالبة المغتربة داخل المملكة هل تسجل في حساب المواطن ؟

المواطن -الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على شروط التسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال من مواطنة مغتربة بعيدًا عن أسرتها داخل المملكة وترغب في التسجيل كفرد مستقل: يمكن لأي فرد (ذكر أو أنثى) التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة إلى 24 سنة.

وأفاد حساب المواطن أنه لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمها وفي حال عدم توفرها يتم إضافتها كتابع لدى رب الأسرة.

ولفت إلى أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم دراسة الأهلية.

وأشار حساب المواطن إلى أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.