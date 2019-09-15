العالمي يُنهي استعداداته لمباراة #النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة النصر ضد السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم حضور رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، المشرف على الكرة، عبدالرحمن الحلافي، وعضو مجلس الإدارة فهد الطيار.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قبل بداية التدريبات الجماعية، وانطلق المران الجماعي بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وطبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم تدريبات العالمي بمناورة أجراها على كامل الملعب، استعدادًا لمباراة النصر ضد السد القطري.

النصر ضد السد

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد السد على ملعب جاسم بن حمد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.