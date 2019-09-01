العام الدراسي الجديد 1441 .. عوداً حميداً بالعلم والتعلّم تتحقق رفعة الأوطان

المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الأحد ملايين الطلاب إلى مدارسهم في مختلف المراحل الدراسية على مستوى المملكة، وفي مختلف المناطق.

وتفاعل المغردون عبر وسم “العام الدراسي الجديد 1441″، حيث تداولوا صوراً ومقاطع فيديو للطلاب والمعلمين، كما انهالت الدعوات للطلاب بعام دراسي موقف مليء بالعلم والإنجاز والتفاؤل.

وغرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك، قائلاً: “بالعلم والتعلّم.. تتحقق رفعة الأوطان، وتنشأ نبتة الطموح.. والإبداع، يعود طلبتنا لمقاعد التعليم هي رحلة للمعرفة، تفتح أبواب المستقبل، تمنياتي للجميع بالتوفيق”.

وتفاعل عبدالله السالم عبر الوسم بنشر مقطع فيديو يُظهر موقفاً إنسانياً من معلم مع أحد طلابه من ذوي الاحتياجات، وعلق عليه بقوله: “قائد مدرسة يتعامل مع طالب من ذوي الإعاقة بكل إنسانية ويلبي طلبه بوضع صفه المدرسي في الدور الأرضي … يقول لو تبغى احطك في مكتبي …… المواقف الإنسانية كُثر لحاملي أشرف مهنة…..”.

وتفاعل فهد الغفيلي مع الوسم بقوله: “وصل عيالك .. هم أكثر أماناً مع والديهم ..”.

وقال آخر: “مع بداية عام دراسي جديد نسأل الله التوفيق لطلابنا وطالباتنا , ونقدر لفرسان الميدان المُعلمين جهودهم , وبهم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم..”.

وعلقت جمعية رفق لرعاية الأيتام على الوسم بالدعوات بعام موفق: “عوداً حميداً ..

طلابنا وطالباتنا نتمنى لكم عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح”.

ونشر عبدالله السبيعي رابطاً لأهم التطبيقات المفيدة للمعلم والطالب وعلق عليها بقوله: “هذه أهم التطبيقات اللي تفيد المعلم والطالب في سرعة التواصل والمتابعة لإنجاز المهام اليومية (هنا)، واللهم اجعله عام فرح وسعادة وإنجاز وتفوق للجميع.

ودعت بشاير البلوي لابنها في بداية عامه الدراسي الجديد: “اللهُم ارزقه علماً نافعاً، وصحبةً صالحةً”.

وقال ماجد المحيميد: “ونحن ذاهبون بأولادنا لمدارسهم آمنين مطمئنين بفضل الله في أرجاء وطننا الغالي، نتذكر إخواننا رجال الأمن، بعضهم حيل بينه وبين ما ننعم به وأهلنا، فهم مرابطون للذود عن بلدنا ومقدساتنا، فلا ننساهم من دعاء صادق، فاللهم أحفظ بلادنا وقيادتنا، وشعبنا و رجال أمننا”.

وعلقت سعاد بصورة كوميدية: “وش الحل معه مداوم وهو ما تسجل أصلاً”.

ونشرت مدرسة القدس بالجوف صوراً لإذاعتها المدرسية في العام الجديد: “في البدايات الإذاعة المدرسية لها رونقها الخاص في مدرستنا وهاهم أبناؤنا الطُلاب يبدعون ويمتعون في تقديمهم لها وتنوع الفقرات المقدمة”.