العبدالله: الفوز على #أبها بـ6 نقاط

المواطن - مروة نبيل

أكد المشرف العام على كرة القدم بنادي العدالة عبدالله العبدالله على تقارب مستويات الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا في الوقت ذاته جاهزية فريقه لمواجهة أبها.

ويلعب العدالة ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث العبدالله عن مباراة العدالة ضد أبها قائلًا: “تُعتبر من أهم المباريات نظرًا لتقارب مستوى الفريقين.. المدرب مستعد للمباراة ونبحث عن الفوز والذي سيكون بمثابة الـ 6 نقاط كون طرفي المواجهة حديثي الصعود”.

وتابع: “الفريق مكتمل الصفوف في مباراة الغد وليس لدينا أي غيابات.. أبها لا يسمح لك أن تلعب بأسلوبك، يجيدون الكرات المرتدة والثابتة، لكن واثق بلاعبي العدالة وقدرتهم على الفوز”.

وأضاف المشرف العام على كرة القدم في نادي العدالة تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الفريق جاهز نفسيًا وبدنيًا وفنيًا بعد الخسارة من التعاون، والتوفيق بيد الله سبحانه”.

واختتم عبدالله العبدالله تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الدوري صعب جدًا ومستويات جميع الأندية متقاربة بحكم عدد اللاعبين الأجانب”.