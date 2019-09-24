العتيبي يُجري جراحة ناجحة
في العضلة الضامة

العتيبي يُجري جراحة ناجحة

2019/09/24
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إبراهيم العتيبي، عملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة، اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب إبراهيم العتيبي بعد عملية العضلة الضامة، وتمنى عودته بشكل أقوى وأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 10 نقاط.


هل قرأت هذا ؟
  • عملية جراحية لنجم #التعاون
    •
  • إبراهيم العتيبي تعاونياً لـ3 مواسم
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم