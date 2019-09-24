العتيبي يُجري جراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إبراهيم العتيبي، عملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة، اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب إبراهيم العتيبي بعد عملية العضلة الضامة، وتمنى عودته بشكل أقوى وأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 10 نقاط.