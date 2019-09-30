العثور على جثة محمد الخامس زغدي أمام منزله

المواطن - متابعة

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان الجزائري محمد الخامس زغدي وفاته صباح اليوم دون أن تذكر المزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

ونشرت صفحة زغدي لافتة سوداء كتبت عليها آيات من القرآن الكريم وعلقت عليها بالقول :البقاء والدوام لله وفاة الفنان محمد الخامس زغدي كل نفس ذائقة الموت .. نرجو منكم الدعاء له بالرحمة إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابعت الصفحة: كان الفقيد فاعل خير وصبور وطيب القلب ويحن على الناس “.

وقالت مصادر محلية إن زغدي البالغ من العمر 26 عامًا عُثر على جثته أمام منزله في ولاية وادي سوف جنوب شرقي الجزائر.

وأضافت “تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مروري”.

وأوردت مصادر العائلة أنه “تسلق عمودًا كهربائيًا من أجل القفز لمنزله، سبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه”.

وذكرت المصادر أن “كاميرا الجيران رصدت حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمودًا كهربائيًا ملاصقًا إلى جانب منزلهم”.

يُذكر أن الفنان زغدي كان أحد نجوم برنامج “فنان العرب” و”ألحان وشباب 3″.