العدالة يعمل بلا ضجيج و يُطارد لقب الحصان الأسود

المواطن - محمد سمعه

يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة أداءً أكثر من رائع، وذلك بعد تحقيقه للفوز اليوم على حساب نادي أبها بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي العدالة حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد سبع نقاط، متساويًا في الرصيد ذاته مع نادي الهلال المتصدر حاليًّا قبل مواجهته لنادي الاتحاد غدًا السبت.

وربما إذا استمر العدالة في تقديم مستويات قوية قد يُنهي الموسم في مركز جيد وسط جدول الدوري أو في المربع الذهبي لينال وقتها لقب الحصان الأسود عن جدارة.

وتناول النقاد الرياضيون الأداء المميز لفريق العدالة بعد مرور 4 جولات، حيث قال الناقد الرياضي محمد أبو هداية: الحكم على الفرق الآن مبكر ونادي العدالة يقدم نفسه بشكل ممتاز وأبها ليس في المستوى المأمول.

أما الناقد الرياضي حسن عبدالقادر فقال: العدالة فريق يعمل بلا ضجيج ويُحقق نتائج مميزة للغاية.

وأبدى الإعلامي الرياضي علي كميخ رأيه في أداء نادي العدالة قائلًا: مبارياته بها مستوى عال وممتعة، وأبها فريق متذبذب.

وكان العدالة افتتح الدوري السعودي بالتعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، ثم فاز على ضمك وخسر من التعاون في الجولة الثالثة، قبل أن يفوز يوم الجمعة على نادي أبها.

وتسبب جمهور العدالة في حصول الفريق على مليون ريال من قبل الهيئة العامة للرياضة للمرة الثانية في الموسم الحالي، وذلك بعد حضور جماهيري في مباراة أبها تخطى الـ12 ألف متفرج، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.