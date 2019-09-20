العدالة يهزم أبها بصعوبة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة العدالة وأبها- منذ قليل- في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثنائية مقابل هدف.

ونجح العدالة في افتتاح النتيجة عبر اللاعب أليو سيسيه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الثلاثين، تمكن نادي أبها من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب صالح آل عباس.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي العدالة من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب تشارلز أندريا في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وانتهى اللقاء بفوز العدالة بثنائية مقابل هدف، ليُصبح رصيد العدالة 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.