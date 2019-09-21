العدل تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلات الشخصية

العدل تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلات الشخصية

2019/09/21
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الثامنة السادسة والرابعة والخامسة (للرجال والنساء)، لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 25 محرم 1441 هـ حسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية والمطلوب من المتقدمين طباعتها آلياً من خلال بوابة الوزارة (هنا).
وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطابعة بطاقة المقابلة الشخصية والتي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.


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