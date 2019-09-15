العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض
أكد أن القضية الفلسطينية ستبقى مركزية للعرب رغم التحديات

العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض

2019/09/15
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، ابراهيم العساف، اليوم الأحد، أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض.

وقال العساف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة:” ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو”، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة – ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.

وأضاف العساف أن المملكة مطالبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي للتصعيد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه هي ناقصة ولن تؤدي إلى السلام.

كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت المملكة قد دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن تلك التصريحات تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.


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