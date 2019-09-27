العساف: على إيران أن تتوقف عن دعم الإرهاب أو مواجهة الردع الدولي

المواطن - الرياض

شدد وزير الخارجية، إبراهيم العساف على ضرورة توقف إيران عن تهديد الأمن القومي لدول الجوار أو مواجهة الردع الدولي.

وقال العساف إن على النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح دولة طبيعية تحترم القوانين وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أنواع الضغط والردع.

وتابع العساف في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة أن النظام الإيراني يستتر بشكلٍ رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص.

وأوضح وزير الخارجية أن الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة تسببت في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% وهذا يُشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وتابع العساف أن الاعتداء الإرهابي على بقيق وخريص ينتهك مبادئ هذه المنظمة ويهدد أمن واستقرار ورخاء العالم ويستلزم منا جميعاً موقفاً تاريخياً.