العساف يفتتح معرض إغاثي الملك سلمان وإعمار اليمن بالأمم المتحدة

المواطن - واس

افتتح معالي وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية ومركز إعادة إعمار اليمن.

وشارك في الافتتاح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة ‫البحرين ، ومعالي وزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي هذا المعرض على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.