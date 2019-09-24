العطوي يُطالب بعدم القسوة على لاعبي #الاتفاق
لتراجع نتائج الفريق الأول

العطوي يُطالب بعدم القسوة على لاعبي #الاتفاق

2019/09/24
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

طالب المدير الفني لنادي الاتفاق، خالد العطوي، الجماهير بعدم القسوة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن المستوى سيتحسن خلال الفترة المقبلة.

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتفاق وأبها الذي عُقد، مساء اليوم الثلاثاء: “على الجماهير التريث والصبر وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام النهائية على الفريق”.

وتابع خالد العطوي تصريحاته قائلًا: “نحن نلعب بأسلوب جديد، وأغلب عناصر الفريق جديدة، وتحتاج لوقت وتدرج حتى تستوعب هذا الأسلوب ويكون بينها تناغم وانسجام”.

واختتم المدير الفني لنادي الاتفاق تصريحاته قائلًا: “أرجو ألا نقسو على اللاعبين، وأن ندعمهم حتى نحقق النتائج المرجوة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مباراتين وخسر مثلهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط.


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