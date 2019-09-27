العفو الدولية تفضح قطر: لم يحدث تقدم حقيقي والعمال يدفعون الثمن

المواطن - متابعة

نفت منظمة العفو الدولية مزاعم دولة قطر حول تحسين أحوال العمال وتطوير بيئة العمل، مؤكداً أن العمال لا يزالون يدفعون الثمن ويعانون من انتهاك حقوقهم وحرياتهم.

وقال مسؤول من منظمة العفو الدولية في مقابلة مع رويترز إن قطر، التي ستستضيف كأس العام لكرة القدم عام 2022، قامت بتحسين طفيف لأوضاع بالنسبة لحقوق مليوني عامل أجنبي يعملون فيها، لكن تلك الإصلاحات لا ترقى إلى الوعود التي قطعتها الدوحة على نفسها.

وقال ستيفن كوكبرن نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو : حدث تحسن طفيف لكن بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجوراً لم يتقاضوها رغم وجود لجنة لفض المنازعات وتشكيل صندوق لدفع أجورهم. وأُجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور.