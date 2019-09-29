العقوبات تعكر صفو الهلال وتزيد أوجاع النصر

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعض العقوبات بحق أندية الهلال والنصر والشباب والأهلي أمس السبت.

وقررت لجنة الانضباط تغريم الهلال 10 آلاف ريال بسبب تأخر نزول لاعبي الأزرق لأرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الرائد.

يذكر أن لجنة الانضباط ألزمت المدافع علي البليهي لاعب الهلال بدفع 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرفة تبديل الملابس رغم أن اسمه لم يكن مسجلًا في الكشف الرسمي لمباراة الهلال والفيحاء.

وتُمثل عقوبات الانضباط على الهلال تعكير صفو، خاصة أن الأزرق يسير بصورة جيدة على المستوى المحلي والآسيوي تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوسيسكو.

وقررت الانضباط تغريم عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر 20 ألف ريال بسبب قيامه بالسير في مضمار الجري للتوجه إلى غرفة تبديل الملابس خلال مباراة النصر والشباب.

كما تعرض اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر لعقوبة تغريم قدرها 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء النصر والشباب.

وجاءت عقوبات الانضباط لتزيد أوجاع العالمي، الذي يعاني من النتائج السلبية في مباريات الدوري خلال الفترة الحالية.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قررت تغريم الشباب 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الليث في الدخول إلى أرض الملعب استعدادًا لمواجهة النصر.

وأُلزم عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في الأهلي بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرفة تبديل الملابس في لقاء الاتفاق واسمه غير متواجد في الكشف.

وسيدفع أحمد بامعوضة المشرف العام على الكرة في الأهلي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بعد خروجه من مدخل اللاعبين ذاهبًا إلى مضمار الجري خلال لقاء الاتفاق والأهلي.

وقررت لجنة الانضباط تغريم عمر باخشوين المشرف العام على كرة القدم بنادي الاتفاق 20 ألف ريال بسبب ذهابه إلى مضمار الجري ثم غرفة تبديل الملابس مع العودة إلى مقصورة كبار الزوار خلال لقاء الأهلي والاتفاق.