العقيد المالكي: الهجوم على أرامكو تم من الشمال بصواريخ كروز “يا علي” الإيرانية

المواطن -الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أرامكو، السبت الماضي، لم يكن ضد المملكة فقط وإنما على المجتمع الدولي.

وقال المالكي إنه تم استخدام صواريخ “كروز” دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو من الشمال بدعم من إيران.

وأوضح المالكي أنه تم استخدام صواريخ كروز من طراز “يا علي” الذي تملكه إيران في الهجوم، مشيرًا، إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازًا متقدمًا من صواريخ كروز.

وتابع: الطائرات المسيرة التي هاجمت الشركة استخدمت نظام تموضع متقدمًا.