العقيد المالكي: الهجوم على أرامكو تم من الشمال بصواريخ كروز “يا علي” الإيرانية
الطائرات المسيرة التي هاجمت الشركة استخدمت نظام تموضع متقدمًا

العقيد المالكي: الهجوم على أرامكو تم من الشمال بصواريخ كروز “يا علي” الإيرانية

2019/09/18
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الحدث اليوم, حصاد اليوم
طباعة
المواطن -الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أرامكو، السبت الماضي، لم يكن ضد المملكة فقط وإنما على المجتمع الدولي.

وقال المالكي إنه تم استخدام صواريخ “كروز” دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو من الشمال بدعم من إيران.

وأوضح المالكي أنه تم استخدام صواريخ كروز من طراز “يا علي” الذي تملكه إيران في الهجوم، مشيرًا، إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازًا متقدمًا من صواريخ كروز.

وتابع: الطائرات المسيرة التي هاجمت الشركة استخدمت نظام تموضع متقدمًا.


هل قرأت هذا ؟
  • غوتيريش يندد بقوة بالهجمات على منشآت أرامكو ويرسل فريق تحقيق دوليًا
    •
  • العقيد المالكي: الهجوم على أرامكو تم من الشمال بصواريخ كروز “يا علي” الإيرانية
    •
  • كلكتاوي: استهداف أرامكو تفوح منه رائحة الغدر الإيرانية بنسبة 99.9%
    •
  • خيارات ترامب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم